Schaeffler 6.15 CHF -0.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 8,50 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi passte seine Prognosen in dem am Montag vorliegenden Kommentar an aktuelle Produktionsschätzungen, Währungsbewegungen und Marktsignale an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.