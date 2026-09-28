Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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28.09.2026 10:29:18
Schaeffler Hold
Schaeffler
6.15 CHF -0.87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 8,50 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi passte seine Prognosen in dem am Montag vorliegenden Kommentar an aktuelle Produktionsschätzungen, Währungsbewegungen und Marktsignale an./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.50 €
|
Abst. Kursziel*:
15.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.50%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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