Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.62 Prozent tiefer bei 31’021.27 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351.074 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.514 Prozent leichter bei 31’055.46 Punkten, nach 31’215.77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31’065.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’791.63 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0.771 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’031.55 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’919.25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’309.84 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.134 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 2.22 Prozent auf 45.14 EUR), Sartorius vz (+ 1.82 Prozent auf 257.60 EUR), Salzgitter (+ 1.74 Prozent auf 52.75 EUR), Ströer SE (+ 1.29 Prozent auf 37.70 EUR) und Aurubis (+ 1.01 Prozent auf 169.70 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Nordex (-3.98 Prozent auf 39.10 EUR), Schaeffler (-3.87 Prozent auf 6.70 EUR), HENSOLDT (-3.30 Prozent auf 76.68 EUR), Siltronic (-2.86 Prozent auf 74.75 EUR) und JENOPTIK (-2.79 Prozent auf 41.06 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’329’202 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.528 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch