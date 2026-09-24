Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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24.09.2026 12:26:23
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab
Der MDAX verliert am vierten Tag der Woche an Wert.
Am Donnerstag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.97 Prozent schwächer bei 30’911.75 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 351.074 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.514 Prozent auf 31’055.46 Punkte an der Kurstafel, nach 31’215.77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30’791.63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’057.83 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1.12 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32’031.55 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 24.06.2026, mit 31’919.25 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30’309.84 Punkten.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0.219 Prozent nach. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 3.57 Prozent auf 53.70 EUR), thyssenkrupp (+ 1.50 Prozent auf 15.22 EUR), Bilfinger SE (+ 1.49 Prozent auf 57.75 EUR), Aurubis (+ 1.31 Prozent auf 170.20 EUR) und CTS Eventim (+ 0.81 Prozent auf 55.75 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil RENK (-4.38 Prozent auf 40.07 EUR), HENSOLDT (-3.93 Prozent auf 76.18 EUR), Siltronic (-3.57 Prozent auf 74.20 EUR), Schaeffler (-3.30 Prozent auf 6.74 EUR) und United Internet (-3.16 Prozent auf 25.14 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 775’965 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.528 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.61 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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