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Aktienbewertung 28.09.2026 14:58:44

UBS-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

UBS-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen hat eine ausführliche Untersuchung des UBS-Papiers durchgeführt.

UBS
40.88 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Eigenmittelvorgaben der Politik hätten sich verschärft und die Erwartungen an das operative Geschäft im dritten Quartal seien gesunken, schrieb Anke Reingen am Montag. Das UBS-Geschäft korreliere stark mit den Aktienmärkten, in Einbrüchen der Vergangenheit hätten sich die Schweizer aber besser geschlagen als andere europäische Bankenwerte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die UBS-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 14:42 Uhr in Grün und gewann 0.3 Prozent auf 40.94 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 7.47 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1’341’285 UBS-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 13.6 Prozent nach oben. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3543 18.12.2026 132116433
Long 12.4573 20.12.2030 159690495
Long 510.75 18.12.2026 157924913
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1114 19.03.2027 159436232
Short 511.125 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4617 11.10 156564129
Long 12.4573 5.57 161113608
Long 20.43 2.64 161113609
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9305 11.54 157436898
Short 9.9659 7.23 160676941
Short 17.7652 2.90 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.85 57946586
Long 10 -10.20 147182344
Long 12 -8.54 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: istock/kryczka
In eigener Sache

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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.10 S2BHCU
Short 14’811.00 13.95 S3PBUU
Short 15’363.19 8.94 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’987.11 28.09.2026 14:56:34
Long 13’366.99 19.37 SWBZHU
Long 13’061.04 13.67 SU3B7U
Long 12’508.52 8.94 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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