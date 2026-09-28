UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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28.09.2026 14:58:44
UBS-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen hat eine ausführliche Untersuchung des UBS-Papiers durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Eigenmittelvorgaben der Politik hätten sich verschärft und die Erwartungen an das operative Geschäft im dritten Quartal seien gesunken, schrieb Anke Reingen am Montag. Das UBS-Geschäft korreliere stark mit den Aktienmärkten, in Einbrüchen der Vergangenheit hätten sich die Schweizer aber besser geschlagen als andere europäische Bankenwerte.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die UBS-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 14:42 Uhr in Grün und gewann 0.3 Prozent auf 40.94 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 7.47 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1’341’285 UBS-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 13.6 Prozent nach oben. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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