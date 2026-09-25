Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Plattformen für digitale Comics wie Webtoon dürften dank der Animationsmöglichkeiten von KI zunehmend interessant werden für "Big Media"-Unternehmen, schrieb Laurent Yoon am Montag. Webtoon ist nicht börsennotiert, gehört aber mehrheitlich zu Naver, die von Bernstein mit "Outperform" eingestuft werden./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 95.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 71.14
|
Abst. Kursziel*:
33.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 71.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.53%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
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25.09.26
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