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XETRA-Handel im Fokus 24.09.2026 17:58:12

Börse Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

Börse Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

Der MDAX sank am Abend.

thyssenkrupp
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Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 1.36 Prozent schwächer bei 30’790.64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 351.074 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.514 Prozent auf 31’055.46 Punkte an der Kurstafel, nach 31’215.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’065.86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’765.07 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1.51 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 24.08.2026, mit 32’031.55 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Stand von 31’919.25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’309.84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.610 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 4.86 Prozent auf 265.30 EUR), IONOS (+ 3.22 Prozent auf 35.22 EUR), Talanx (+ 1.00 Prozent auf 121.00 EUR), Porsche vz (+ 0.57 Prozent auf 44.41 EUR) und Knorr-Bremse (+ 0.38 Prozent auf 106.10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Schaeffler (-6.17 Prozent auf 6.54 EUR), Nordex (-5.35 Prozent auf 38.54 EUR), JENOPTIK (-4.31 Prozent auf 40.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.25 Prozent auf 68.65 EUR) und HENSOLDT (-4.16 Prozent auf 76.00 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’619’324 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.528 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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