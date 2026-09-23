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MDAX-Performance im Fokus 23.09.2026 12:26:37

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter

Anleger in Frankfurt treten am Mittwoch den Rückzug an.

JENOPTIK
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Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0.39 Prozent auf 31’407.63 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 349.978 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.358 Prozent auf 31’642.74 Punkte an der Kurstafel, nach 31’529.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’686.59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’385.68 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0.465 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’110.41 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 32’129.10 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Stand von 30’265.43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.38 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell WACKER CHEMIE (+ 1.98 Prozent auf 90.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.71 Prozent auf 74.45 EUR), AIXTRON SE (+ 0.91 Prozent auf 36.72 EUR), AUTO1 (+ 0.87 Prozent auf 18.52 EUR) und JENOPTIK (+ 0.72 Prozent auf 42.04 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-2.72 Prozent auf 80.50 EUR), KRONES (-2.50 Prozent auf 109.00 EUR), Fraport (-2.43 Prozent auf 62.20 EUR), Schaeffler (-2.10 Prozent auf 6.98 EUR) und KION GROUP (-2.00 Prozent auf 40.71 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 1’061’320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40.621 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2.48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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