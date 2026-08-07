Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
Plus500 Depot

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlenvorlage 07.08.2026 17:48:00

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen

Die Amrize-Aktie ist am Freitag an der Schweizer Börse mit klar tieferen Notierungen in den Handel gestartet und hat die Abgaben in der Folge ausgeweitet.

Amrize
38.04 CHF -9.75%
Kaufen Verkaufen
Der auf den nordamerikanischen Markt fokussierte Baustoffkonzern hat am Donnerstagabend ein durchwachsenes Zahlenset zum zweiten Quartal vorgelegt. Einer dynamischen Umsatzentwicklung stehen gestiegene Kosten und Margendruck gegenüber. An der Börse fallen dabei auch angesichts des längst nicht gelösten Nahost-Konflikts die Kostensorgen ins Gewicht.

Letztlich büssten die Amrize-Papiere via SIX 8,78 Prozent auf 38,14 Franken ein und rutschen somit auf Jahressicht tiefer ins Minus.

Amrize hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. Dabei fiel der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA allerdings hinter die Erwartungen der Analysten zurück. Die Guidance für das Gesamtjahr dazu hat das vor gut einem Jahr von Holcim abgespaltene Unternehmen gesenkt, jene zum Umsatz leicht erhöht.

Die Gruppe habe zwar eine unerwartet starke Umsatzdynamik an den Tag gelegt, die steigenden Kosten für Fracht, Diesel und Rohmaterial habe Amrize damit aber nicht vollumfänglich auffangen können, heisst es im Kommentar der ZKB. Die reduzierte EBITDA-Guidance liege nun um rund 3 Prozent unter den Konsenserwartungen. Das belaste die Aktie.

Die durch den Nahost-Konflikt gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise und die damit einhergehende Kosteninflation hätten stärker als angenommen auf die Margen gedrückt, halten auch die RBC-Experten fest. Dies sowie die eingeengte und damit tiefere EBITDA-Prognose seien Argumente, um die Aktie abzustossen. Belastend komme der anhaltende Druck auf die Preisentwicklung von Zement hinzu.

Das Zahlenset von Amrize sei gemischt ausgefallen, heisst es im Kurzkommentar von JPMorgan. Der vom Bauboom bei Datenzentren, Energie- und Infrastrukturanlagen gestützten kräftigen Nachfrage nach Baustoffen stehe ein anhaltender Margendruck gegenüber. Die Analysten befürchten, dass der Kostendruck in Zukunft so bald nicht abnehmen dürfte.

Zwar werde Amrize die Preise anheben, um damit den Kostenanstieg zu kompensieren. Da Preiserhöhungen aber erst mit Verzögerung wirken, dürfte die Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte 2026 unter Druck bleiben, fügen die Analysten der Bank Vontobel an. Die revidierte EBITDA-Prognose impliziere beim Konsens eine Abwärtsrevision im mittleren einstelligen Prozentbereich.

mk/to

Zürich (awp)

Weitere Links:

Avolta-Aktie fester: Karibik-Expansion mit Mehrheitsübernahme von Penha Duty Free

Bildquelle: Amrize
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten