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07.08.2026 16:30:54

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 80 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund des Preisdrucks im Stickstoffgeschäft kürzte Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 75.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 65.17 		Abst. Kursziel*:
15.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 64.42 		Abst. Kursziel aktuell:
16.42%
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
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07.08.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 Nutrien Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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