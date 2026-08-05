Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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05.08.2026 10:02:26
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 05.08.2023 wurden Schaeffler-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Schaeffler-Anteile letztlich bei 5.68 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Schaeffler-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176.056 Schaeffler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’329.23 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 04.08.2026 auf 7.55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.92 Prozent gesteigert.
Alle Schaeffler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.93 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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