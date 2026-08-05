TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
05.08.2026 12:26:14
XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag
Am Mittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Mittwoch geht es im MDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.10 Prozent auf 32’592.42 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 358.137 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0.338 Prozent höher bei 32’670.09 Punkten, nach 32’559.91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 32’827.33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’565.79 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1.14 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 32’994.37 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 31’132.72 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 30’824.66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.21 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell WACKER CHEMIE (+ 6.41 Prozent auf 96.25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.79 Prozent auf 147.20 EUR), Schaeffler (+ 2.52 Prozent auf 7.74 EUR), Lufthansa (+ 2.36 Prozent auf 8.68 EUR) und HENSOLDT (+ 2.33 Prozent auf 89.48 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AUTO1 (-3.15 Prozent auf 22.72 EUR), Nordex (-2.63 Prozent auf 38.50 EUR), PUMA SE (-2.53 Prozent auf 26.53 EUR), TAG Immobilien (-2.12 Prozent auf 13.82 EUR) und Knorr-Bremse (-1.88 Prozent auf 104.20 EUR) unter Druck.
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2’742’326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38.909 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
17:58
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Analysten sehen für TAG Immobilien-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
30.07.26
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.07.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)