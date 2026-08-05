XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag

Am Mittwoch geht es im MDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.10 Prozent auf 32’592.42 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 358.137 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0.338 Prozent höher bei 32’670.09 Punkten, nach 32’559.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 32’827.33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’565.79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1.14 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 32’994.37 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 31’132.72 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 30’824.66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.21 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell WACKER CHEMIE (+ 6.41 Prozent auf 96.25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.79 Prozent auf 147.20 EUR), Schaeffler (+ 2.52 Prozent auf 7.74 EUR), Lufthansa (+ 2.36 Prozent auf 8.68 EUR) und HENSOLDT (+ 2.33 Prozent auf 89.48 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AUTO1 (-3.15 Prozent auf 22.72 EUR), Nordex (-2.63 Prozent auf 38.50 EUR), PUMA SE (-2.53 Prozent auf 26.53 EUR), TAG Immobilien (-2.12 Prozent auf 13.82 EUR) und Knorr-Bremse (-1.88 Prozent auf 104.20 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2’742’326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38.909 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch