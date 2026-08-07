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07.08.2026 17:47:00
Roche-Aktie stark: Tochter Chugai schliesst Forschungsallianz mit UCSF
Das japanische Roche-Tochter Chugai hat mit der University of California, San Francisco, ein mehrjähriges Forschungsabkommen zur Entwicklung neuer Medikamente geschlossen.
Chugai bringt dabei laut einer Mitteilung vom Freitag unter anderem seine Technologien für Antikörper, makrozyklische Peptide und kleine Moleküle ein. Die UCSF steuere ihre Expertise in der translationalen Forschung bei. Ein erstes Forschungsprojekt sei bereits gestartet.
Die Roche-Aktie legte an der SIX letztlich 0,71 Prozent zu auf 367,30 Franken.
ra/
Tokio/San Francisco (awp)
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Roche am 07.08.2026
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