Roche-Aktie stark: Tochter Chugai schliesst Forschungsallianz mit UCSF

Die Partner wollen gemeinsam neue Krankheitsmechanismen und Wirkstoffziele erforschen.

Chugai bringt dabei laut einer Mitteilung vom Freitag unter anderem seine Technologien für Antikörper, makrozyklische Peptide und kleine Moleküle ein. Die UCSF steuere ihre Expertise in der translationalen Forschung bei. Ein erstes Forschungsprojekt sei bereits gestartet.

Die Roche-Aktie legte an der SIX letztlich 0,71 Prozent zu auf 367,30 Franken.

ra/

Tokio/San Francisco (awp)