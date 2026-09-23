WACKER CHEMIE 84.14 CHF 0.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 85 auf 89 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Mit dem Strategieprogramm "Refocus" stärke der Spezialchemiekonzern seine Ertragsperspektive, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hofft nun bis Dezember 2026 auf eine Entscheidung der US-Regierung u?ber die ku?nftigen Rahmenbedingungen fu?r Polysilicium-Importe. Diese bleibe ein Schlu?sselrisiko./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.