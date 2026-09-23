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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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23.09.2026 15:49:45

WACKER CHEMIE Halten

WACKER CHEMIE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 85 auf 89 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Mit dem Strategieprogramm "Refocus" stärke der Spezialchemiekonzern seine Ertragsperspektive, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hofft nun bis Dezember 2026 auf eine Entscheidung der US-Regierung u?ber die ku?nftigen Rahmenbedingungen fu?r Polysilicium-Importe. Diese bleibe ein Schlu?sselrisiko./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
89.10 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
89.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
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