WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 85 auf 89 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Mit dem Strategieprogramm "Refocus" stärke der Spezialchemiekonzern seine Ertragsperspektive, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hofft nun bis Dezember 2026 auf eine Entscheidung der US-Regierung u?ber die ku?nftigen Rahmenbedingungen fu?r Polysilicium-Importe. Diese bleibe ein Schlu?sselrisiko./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
89.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
89.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
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