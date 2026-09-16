MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren verloren

Die Schaeffler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13.87 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72.124 Schaeffler-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 489.00 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 15.09.2026 auf 6.78 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.10 Prozent verringert.

Schaeffler war somit zuletzt am Markt 6.57 Mrd. Euro wert. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Schaeffler-Papiers wurde der Erstkurs mit 13.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch