Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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17.09.2026 09:28:13
Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start mit Kursplus
So bewegt sich der MDAX am Donnerstag.
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.39 Prozent höher bei 31’397.40 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348.214 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.386 Prozent auf 31’397.44 Punkte an der Kurstafel, nach 31’276.77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’342.27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’481.81 Zählern.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0.463 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32’356.98 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Wert von 32’855.82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’217.38 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.35 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 3.10 Prozent auf 61.45 EUR), HENSOLDT (+ 2.08 Prozent auf 79.40 EUR), DEUTZ (+ 2.07 Prozent auf 11.86 EUR), Schaeffler (+ 1.90 Prozent auf 6.99 EUR) und AUMOVIO (+ 1.77 Prozent auf 37.35 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-23.83 Prozent auf 57.55 EUR), Evonik (-1.02 Prozent auf 17.39 EUR), WACKER CHEMIE (-1.02 Prozent auf 87.75 EUR), K+S (-0.36 Prozent auf 16.61 EUR) und FUCHS SE VZ (-0.29 Prozent auf 41.48 EUR).
Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX ist die Bilfinger SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 188’145 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.590 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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