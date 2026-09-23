Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen./gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Underperform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
4.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.47%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
4.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.08%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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