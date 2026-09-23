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23.09.2026 16:09:43

Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche nach Studiendaten zu dem Wirkstoffkandidaten Sefaxersen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Trung Huynh sprach am Mittwoch von einer weiteren positiven Nachricht für den Pharmakonzern und einem bedeutenden Schritt zur Risikominderung für das Sefaxersen-Programm. Zudem werde ein positives Signal für die allgemeine Einschätzung der Produkt-Pipeline der Schweizer gesendet./la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:14 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400.00 CHF
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