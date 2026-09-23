Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der angekündigten Kooperation mit dem Online-Reiseunternehmen Expedia Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 770 US-Dollar belassen. Dies sei ein weiterer Negativfaktor für digitale Marktplätze im Allgemeinen und sorge für weitere Kontroversen darüber, wie geschlossene digitale Ökosysteme wie Amazon oder Google diese Chance nutzen wollen, schrieb Brad Erickson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. KI-Agenten wie Muse von Meta, die eine bessere Preissuche ermöglichten, zielten darauf ab, die Ertragschancen von Einzelhändlern und spezialisierten Internetseiten zu verringern./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 770.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 749.89
|
Abst. Kursziel*:
2.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 747.35
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.03%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
20:27
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
16:29
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|19:33
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Meta Platforms Buy
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|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:33
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:33
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|614.69
|0.39%
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|19:33
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|19:29
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|16:26
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Zurich Insurance Hold
|16:24
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K+S Kaufen
|16:09
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Roche Outperform
|15:49
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DZ BANK
WACKER CHEMIE Halten
|15:46
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