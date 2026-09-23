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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

614.69
CHF
2.42
CHF
0.39 %
18:00:01
BRXC
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23.09.2026 19:33:07

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Meta Platforms
614.69 CHF 0.39%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der angekündigten Kooperation mit dem Online-Reiseunternehmen Expedia Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 770 US-Dollar belassen. Dies sei ein weiterer Negativfaktor für digitale Marktplätze im Allgemeinen und sorge für weitere Kontroversen darüber, wie geschlossene digitale Ökosysteme wie Amazon oder Google diese Chance nutzen wollen, schrieb Brad Erickson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. KI-Agenten wie Muse von Meta, die eine bessere Preissuche ermöglichten, zielten darauf ab, die Ertragschancen von Einzelhändlern und spezialisierten Internetseiten zu verringern./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 770.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 749.89 		Abst. Kursziel*:
2.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 747.35 		Abst. Kursziel aktuell:
3.03%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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