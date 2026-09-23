Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’953 0.0%  SPI 19’804 0.2%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’579 0.0%  Euro 0.9388 -0.1%  EStoxx50 6’325 0.1%  Gold 4’334 -0.5%  Bitcoin 71’060 0.5%  Dollar 0.8216 0.1%  Öl 98.6 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen
CKW-Aktie: Rund 200 Windräder könnten laut Unternehmens-Chef ein Gaskraftwerk ersetzen
LUKB-Aktie: Stefan Studer wird ab 2027 neuer CEO
Lufthansa-Aktie: Rauch in Eurowings-Flieger
Ruhiger Handel zur Wochenmitte: Goldpreis in Seitwärtsbewegung
Suche...

Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erwartungen im Überblick 23.09.2026 07:01:06

Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

H&M öffnet die Bücher –  damit rechnen Experten.

Hennes & Mauritz AB
13.96 CHF 2.08%
Kaufen Verkaufen

Hennes Mauritz (H&M) wird am 24.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 SEK gegenüber 2,01 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 57,09 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hennes Mauritz (H M, H&M) einen Umsatz von 57,02 Milliarden SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,01 SEK aus. Im Vorjahr waren 7,58 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 222,29 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 228,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur H&M-Aktie
H&M-Aktie fällt: Schwaches Konsumklima belastet

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten