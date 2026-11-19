Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
27.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.25%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
27.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.56%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Euronext-Handel CAC 40 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.49
|0.24%
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