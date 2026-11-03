Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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03.11.2026 13:30:24
Renault Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Der Autokonzern setze seine Strategie in den Bereichen, die er selbst beeinflussen könne, weiterhin erfolgreich um, schrieb Romain Gourvil am Montag. Dies belege der bestätigte Jahresausblick für 2026 trotz ungünstiger Marktentwicklungen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.53 €
|
Abst. Kursziel*:
23.50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
02.11.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
02.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Renault-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.10.26
|Verluste in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
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|03.08.26
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|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.11
|-1.30%
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