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29.10.2026 12:50:48
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht des Autokonzerns signalisierte noch etwas Spielraum für die Markterwartungen an das Gesamtjahr, schrieb Philippe Houchois am Donnerstagvormittag./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.15 €
|
Abst. Kursziel*:
6.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.19%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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