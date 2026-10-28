Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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29.10.2026 13:51:40
Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen ein wenig übertroffen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Die Jahresziele hätten indes Bestand./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
28.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.57%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
28.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.67%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Paris: CAC 40 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börsianer in Habachtstellung: CAC 40 letztendlich kaum verändert (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: So entwickelt sich der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
28.10.26
|CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Euronext-Handel: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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|13:51
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|12:50
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|19.10.26
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|12.10.26
|Renault Hold
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|Renault Sell
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|12:50
|Renault Hold
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|19.10.26
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|12.10.26
|Renault Hold
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|13:51
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|UBS AG
|09.10.26
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|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.95
|6.78%
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HSBC Holdings Overweight
|13:51
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