Letztendlich verlor der CAC 40 im Euronext-Handel 0.81 Prozent auf 8’080.74 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.459 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.576 Prozent fester bei 8’193.76 Punkten, nach 8’146.83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8’200.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’080.74 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 3.63 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 7’868.05 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 8’501.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der CAC 40 bei 7’953.77 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.40 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 355’080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 237.421 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch