CAC 40 998033 / FR0003500008
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20.11.2026 17:58:13
Verluste in Paris: CAC 40 gibt schlussendlich nach
So bewegte sich der CAC 40 letztendlich.
Schlussendlich fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 1.89 Prozent auf 7’927.75 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.440 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.749 Prozent auf 8’020.19 Punkte an der Kurstafel, nach 8’080.74 Punkten am Vortag.
Bei 8’029.08 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’927.75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 5.46 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7’838.49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’453.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7’981.07 Punkte.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.26 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 507’426 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 235.666 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.39 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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