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20.11.2026 09:28:28
Freitagshandel in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab
Das macht der CAC 40.
Um 09:11 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.90 Prozent auf 8’008.28 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.440 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.749 Prozent leichter bei 8’020.19 Punkten, nach 8’080.74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8’002.71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’029.08 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 4.50 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der CAC 40 bei 7’838.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8’453.09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’981.07 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.28 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 107’844 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235.666 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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