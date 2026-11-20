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20.11.2026 12:26:33
Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagmittag
Der CAC 40 zeigt sich derzeit leichter.
Um 12:08 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1.24 Prozent auf 7’980.67 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.440 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.749 Prozent tiefer bei 8’020.19 Punkten, nach 8’080.74 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7’948.05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’029.08 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 4.83 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7’838.49 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 8’453.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 7’981.07 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2.62 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 219’896 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 235.666 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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