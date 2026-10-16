Renault Aktie 293557 / FR0000131906
25.35CHF
0.71CHF
2.87 %
16.10.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.10.2026 07:14:40
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Die von der EU-Kommission geplante, beschränkte Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus China dürfte den 2026 hinter den Erwartungen gebliebenen europäischen Autosektor bis Jahresende nach oben treiben, einschließlich der großen Hersteller und der Zulieferer, schrieb Jose Asumendi am Montag./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.40 €
|
Abst. Kursziel*:
64.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.23%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Euronext-Handel: CAC 40 fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Gewinne im CAC 40 (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.35
|2.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:19
|
UBS AG
Bilfinger Buy
|07:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Stellantis Neutral
|07:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Renault Overweight
|07:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care Underweight
|07:02
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TAG Immobilien Buy
|06:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|06:56
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform