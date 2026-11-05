Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault mit "Outperform" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Harry Martin bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie den Autobauer als bevorzugte Möglichkeit, um seinen Ansatz zu verfolgen, der Volumenmarken gegenüber Premiummarken den Vorzug gibt. Renault mache operativ starke Fortschritte, die sich im Bewertungsniveau nicht widerspiegelten./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.62 €
|
Abst. Kursziel*:
25.79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
28.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.89%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
17:58
|Börse Paris in Grün: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Paris: nachmittags Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.11.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|18:36
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|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
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|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|18:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
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|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26.13
|-0.35%
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