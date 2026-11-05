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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.13
CHF
-0.09
CHF
-0.35 %
17:29:59
BRXC
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05.11.2026 18:36:29

Renault Outperform

Renault
26.13 CHF -0.35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault mit "Outperform" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Harry Martin bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie den Autobauer als bevorzugte Möglichkeit, um seinen Ansatz zu verfolgen, der Volumenmarken gegenüber Premiummarken den Vorzug gibt. Renault mache operativ starke Fortschritte, die sich im Bewertungsniveau nicht widerspiegelten./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28.62 € 		Abst. Kursziel*:
25.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
28.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.89%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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30.10.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Renault Sell UBS AG
29.10.26 Renault Sell UBS AG
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