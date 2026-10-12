Renault 25.49 CHF 2.97% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault vor Zahlen zum dritten Quartal von 35 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Autobauers dürfte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal nicht stärker verändert haben, schrieb Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Zur Profitabilität könnten sich die Franzosen etwas zurückhaltender äußern./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.