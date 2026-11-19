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19.11.2026 12:26:31
Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester
Der CAC 40 macht am Donnerstagmittag Gewinne.
Um 12:09 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0.29 Prozent aufwärts auf 8’170.42 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.459 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.576 Prozent stärker bei 8’193.76 Punkten, nach 8’146.83 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’200.11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8’164.96 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2.56 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7’868.05 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 8’501.91 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Stand von 7’953.77 Punkten.
Der Index büsste seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.302 Prozent ein. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 179’916 Aktien gehandelt. Mit 237.421 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4.54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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