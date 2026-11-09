Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 30 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Für 2027 gebe es mehr gute Argumente für die Franzosen als für viele Konkurrenten, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er erinnerte daran, dass sie keine direkte China-Abhängigkeit besitzen, protektionistische Maßnahmen in der EU helfen dürften, sich das E-Auto-Geschäftsmix bessere und dem gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Geely betriebenen Autozulieferer (Horse) Aufträge aus der Branche winken./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Buy
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.86 €
|
Abst. Kursziel*:
17.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.41%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
09.11.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
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09.11.26
|Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.ch)
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09.11.26
|CAC 40-Handel aktuell: Das macht der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.ch)
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09.11.26
|Verluste in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
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07.11.26
|Renault readies for ‘golden moment’ for EVs in UK despite Chinese onslaught (Financial Times)
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06.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Euronext-Handel CAC 40 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26.58
|0.97%
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|07:24
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
LANXESS Sell
|07:18
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy