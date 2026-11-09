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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.58
CHF
0.26
CHF
0.97 %
09.11.2026
BRXC
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10.11.2026 06:20:51

Renault Buy

Renault
26.58 CHF 0.97%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 30 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Für 2027 gebe es mehr gute Argumente für die Franzosen als für viele Konkurrenten, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er erinnerte daran, dass sie keine direkte China-Abhängigkeit besitzen, protektionistische Maßnahmen in der EU helfen dürften, sich das E-Auto-Geschäftsmix bessere und dem gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Geely betriebenen Autozulieferer (Horse) Aufträge aus der Branche winken./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Renault S.A. Buy
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.86 € 		Abst. Kursziel*:
17.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.41%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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05.11.26 Renault Outperform Bernstein Research
03.11.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Renault Sell UBS AG
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