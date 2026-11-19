Um 09:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.39 Prozent fester bei 8’178.40 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.459 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.576 Prozent höher bei 8’193.76 Punkten, nach 8’146.83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’199.35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’174.71 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 2.47 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der CAC 40 7’868.05 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’501.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7’953.77 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.205 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’826 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.421 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch