Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
26.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.44%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
26.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.40%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
17:58
|Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Paris in Grün: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
08.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|24.75
|2.20%
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