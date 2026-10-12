Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault vor Quartalszahlen aus der Autobranche von 32 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Renault werde von Rohstoffpreisen belastet, könne aber von Importbeschränkungen für chinesische Hersteller profitieren./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.09 €
|
Abst. Kursziel*:
10.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.15%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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