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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

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23.09.2026 15:46:29

Renault Outperform

Renault
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
26.60 € 		Abst. Kursziel*:
50.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.87%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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