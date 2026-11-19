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19.11.2026 15:58:14
Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter
Der CAC 40 verbucht am vierten Tag der Woche Verluste.
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.23 Prozent schwächer bei 8’128.46 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.459 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.576 Prozent auf 8’193.76 Punkte an der Kurstafel, nach 8’146.83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8’125.33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’200.11 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 3.07 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7’868.05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’501.91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’953.77 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.815 Prozent abwärts. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 280’767 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 237.421 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7.85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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