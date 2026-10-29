Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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30.10.2026 12:20:14
Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Analyst David Lesne rechnet mit leicht steigenden Markterwartungen angesichts etwas höherer Umsätze, wie er am Donnerstag nach dem Quartalsupdate schrieb. Die Debatte um die Margen gehe allerdings weiter./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
27.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.68%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
27.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.66%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
|
15:58
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Renault steigert Umsatz im scharfen Wettbewerb leicht - Aktie zieht an (AWP)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
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|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|22.09.26
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|03.08.26
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|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.33
|-2.36%
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