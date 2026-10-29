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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

25.42
CHF
-0.53
CHF
-2.03 %
17:27:38
BRXC
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30.10.2026 12:20:14

Renault Sell

Renault
25.42 CHF -2.03%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Analyst David Lesne rechnet mit leicht steigenden Markterwartungen angesichts etwas höherer Umsätze, wie er am Donnerstag nach dem Quartalsupdate schrieb. Die Debatte um die Margen gehe allerdings weiter./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
27.86 € 		Abst. Kursziel*:
-6.68%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
27.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.66%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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