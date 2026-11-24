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24.11.2026 09:28:14
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus
So bewegt sich der CAC 40 am zweiten Tag der Woche.
Um 09:10 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0.37 Prozent aufwärts auf 8’074.26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.375 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.213 Prozent auf 8’062.01 Punkte an der Kurstafel, nach 8’044.84 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’074.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8’059.66 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’782.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’453.01 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 7’959.67 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1.48 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 5’168 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 231.384 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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