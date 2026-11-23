CAC 40 998033 / FR0003500008
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23.11.2026 09:28:15
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind
Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am ersten Tag der Woche fort.
Am Montag gewinnt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.32 Prozent auf 7’952.92 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.375 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.475 Prozent auf 7’965.41 Punkte an der Kurstafel, nach 7’927.75 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7’949.51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’968.35 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’782.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 8’484.43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 7’982.65 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2.96 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 36’191 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 231.384 Mrd. Euro heraus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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