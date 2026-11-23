Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.71 Prozent auf 7’983.66 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.375 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.475 Prozent fester bei 7’965.41 Punkten, nach 7’927.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’997.06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’949.51 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der CAC 40 7’782.82 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’484.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7’982.65 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.58 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 153’157 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 231.384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch