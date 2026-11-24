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Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -0,43 Prozent auf 3.618,48 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.634,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -2,96 Prozent auf 41,98 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 43,26 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -3,54 Prozent auf 1.292,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.340,00 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 897,50 US-Dollar am Vortag auf 879,50 US-Dollar nach unten (--2,01 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,78 Prozent auf 88,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 89,37 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 79,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (80,17 US-Dollar).

Daneben wertet der Baumwolle um 10:01 Uhr ab. Es geht -0,61 Prozent auf 0,77 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,78 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Maispreis um -0,06 Prozent auf 4,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,34 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,22 Prozent auf 12,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,29 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 345,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (345,70 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,66 Prozent auf 0,59 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,59 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--0,06 Prozent).

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 2,32 Prozent auf 3,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,18 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,72 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 17,73 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,27 Prozent auf 97,48 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 97,74 US-Dollar.

Nach 133,90 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Dienstagvormittag um -1,42 Prozent auf 132,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net