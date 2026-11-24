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24.11.2026 10:11:00
NVIDIA-Aktie fällt bereits wieder: US-Regierung setzt Megaspeed auf schwarze Liste
Die US-Regierung verschärft ihre Exportkontrollen rund um NVIDIA und zieht Konsequenzen aus dem Verdacht unerlaubter Chip-Weiterleitungen nach China.
Grund sei ein "erhebliches Risiko", dass Technik an nicht berechtigte Nutzer weitergeleitet werde, schrieb das US-Handelsministerium zur Begründung. Megaspeed wurde von US-Behörden bereits seit zwei Jahren wegen des Verdachts geprüft, leistungsstarke NVIDIA-Chips in Umgehung von Verboten nach China zu schicken. Megaspeed bestreitet das.
Huang hatte Affäre mit Megaspeed-Managerin
Bei Megaspeed hatte in führender Position die Managerin gearbeitet, mit der NVIDIA-Chef Jensen Huang eine aussereheliche Affäre hatte, wie durch Medienberichte bekanntwurde. In den Berichten hatte es auch geheissen, US-Sicherheitsbehörden vermuteten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang trat vor rund zehn Tagen zurück, nachdem eine weitere Affäre bekanntwurde - diesmal mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von NVIDIA.
Am Montag holte der NVIDIA-Verwaltungsrat dann Huang überraschend wieder an die Spitze zurück - nach persönlichem Eingreifen von US-Präsident Donald Trump. Er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe, sagte der US-Präsident im TV-Sender CNBC.
Differenzen in der US-Regierung über Exportregeln
Megaspeed betonte in den vergangenen Tagen, dass die Managerin das Unternehmen im Sommer 2025 verlassen habe. Von NVIDIA wiederum hiess es, man habe Megaspeed bereits im Juni 2025 auf eine Verkaufsstopp-Liste gesetzt.
Im Zuge der Huang-Kontroverse wurden zudem Differenzen in der US-Regierung über den Umgang mit Megaspeed und anderen ähnlichen Unternehmen in Asien öffentlich. So sagte US-Finanzminister Scott Bessent, dass sein Ressort sowie das Aussen- und Verteidigungsministerium über striktere Exportregeln einig gewesen seien - das Handelsministerium sie aber ausgebremst habe.
Die NVIDIA-Aktie, die am Vortag mehr als 31 Prozent an Wert gewonnen hat, zeigt sich vorbörslich 3,63 Prozent tiefer bei 159,10 US-Dollar.
WASHINGTON (awp international)
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