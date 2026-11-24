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|Profitabler TRATON-Einstieg?
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24.11.2026 10:02:13
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen TRATON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades TRATON-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28.94 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 345.543 TRATON-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’416.72 EUR, da sich der Wert einer TRATON-Aktie am 23.11.2026 auf 33.04 EUR belief. Mit einer Performance von +14.17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
TRATON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.18 Mrd. Euro. Der TRATON-Börsengang fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TRATON-Papiers auf 27.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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