RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Sector Perform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
640.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
624.50 €
|
Abst. Kursziel*:
2.48%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
640.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.00
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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