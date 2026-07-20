RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Rational auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der European Midcap Top-Pick-Liste des US-Analysehauses. Beim Profiküchen-Ausrüster nehme der operative Gegenwind ab und damit die Wahrscheinlichkeit weiter sinkender Gewinnprognosen, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung bewege sich nahe der historischen Tiefststände./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’050.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
633.00 €
|
Abst. Kursziel*:
65.88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
635.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.22%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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