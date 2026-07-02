RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 835 Euro belassen. Der Auftragseingang habe im April und Mai etwas unter den Erwartungen gelegen, sei im Juni jedoch sehr hoch gewesen, schrieb Fraser Donlon in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Vorkaufseffekten zu Jahresbeginn sei das Management des Großküchen-Ausrüsters mit der Entwicklung auf dem US-Markt insgesamt zufrieden./la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
835.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
658.50 €
|
Abst. Kursziel*:
26.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
661.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.23%
|
Analyst Name::
Fraser Donlon
|
KGV*:
-
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30.06.26
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25.06.26
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|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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11.06.26
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04.06.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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03.06.26
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03.06.26
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|05.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:47
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
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|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|604.50
|3.33%
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