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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

604.50
CHF
19.50
CHF
3.33 %
14:00:15
SWX
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03.07.2026 12:47:36

RATIONAL Buy

RATIONAL
607.55 CHF 1.62%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 835 Euro belassen. Der Auftragseingang habe im April und Mai etwas unter den Erwartungen gelegen, sei im Juni jedoch sehr hoch gewesen, schrieb Fraser Donlon in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Vorkaufseffekten zu Jahresbeginn sei das Management des Großküchen-Ausrüsters mit der Entwicklung auf dem US-Markt insgesamt zufrieden./la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
835.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
658.50 € 		Abst. Kursziel*:
26.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
661.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.23%
Analyst Name::
Fraser Donlon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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