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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

41.29
CHF
2.55
CHF
6.58 %
16:14:06
SWX
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28.10.2026 10:29:45

Porsche vz Buy

Porsche vz.
41.12 CHF 3.56%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Free-Cashflow habe positiv überrascht, schrieb Tim Rokossa in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Der strategische Reset des Sportwagenbauers laufe rund./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.64 € 		Abst. Kursziel*:
28.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
27.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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