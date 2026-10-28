Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
41.29CHF
2.55CHF
6.58 %
16:14:06
SWX
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28.10.2026 10:29:45
Porsche vz Buy
Porsche vz.
41.12 CHF 3.56%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Free-Cashflow habe positiv überrascht, schrieb Tim Rokossa in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Der strategische Reset des Sportwagenbauers laufe rund./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.64 €
|
Abst. Kursziel*:
28.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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