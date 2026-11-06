|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 46,88 EUR.
Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 46,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'743 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 46,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,73 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 100'985 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Porsche vz liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 8.05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 vorlegen.
In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Porsche-Aktie im Plus: Verbesserte Zahlen bis September, Jahresprognose bestätigt
Porsche-Aktie fester: Neues Supersportwagen-Design vorgestellt
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
06.11.26
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.