Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag tiefer

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 46,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'743 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 46,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,73 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 100'985 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Porsche vz liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 8.05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 vorlegen.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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