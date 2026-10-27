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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

39.60
CHF
2.24
CHF
6.00 %
13:06:04
SWX
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27.10.2026 12:06:18

Porsche vz Buy

Porsche vz.
39.81 CHF 3.76%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen des Sportwagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bereinigt um die Kosten für die strategische Neuausrichtung und die negativen Nettoauswirkungen aus der Aktivierung von Forschungs- und Entwicklungskosten abzüglich Abschreibungen liege die operative Marge im deutlich zweistelligen Prozentbereich, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der bereinigte freie Barmittelzufluss liege über den Konsensschätzungen. Hummel attestierte den Zahlen eine gute Qualität./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.18 € 		Abst. Kursziel*:
38.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.05%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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