Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen des Sportwagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bereinigt um die Kosten für die strategische Neuausrichtung und die negativen Nettoauswirkungen aus der Aktivierung von Forschungs- und Entwicklungskosten abzüglich Abschreibungen liege die operative Marge im deutlich zweistelligen Prozentbereich, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der bereinigte freie Barmittelzufluss liege über den Konsensschätzungen. Hummel attestierte den Zahlen eine gute Qualität./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.18 €
|
Abst. Kursziel*:
38.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.05%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag höher (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG setzt strategische Neuausrichtung konsequent um: Ergebnisse und Cashflow robust, Ausblick stabil (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG systematically implements its strategic realignment: robust results and cashflow, outlook remains stable (EQS Group)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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